الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": انتقال ولى العهد الأردنى إلى قصر الحسينية وسط الموكب الأحمر

انتقال ولي العهد
انتقال ولي العهد الأردني إلى قصر الحسينية وسط الموكب الأحمر

قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك فرحة عارمة في الشارع الأردني على أوجه العائلة الهاشمية، وكذلك الشعب الأردني بالكامل.

زفاف الأمير حسين

وأكدت آية السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في الساعات الماضية قبل عقد القران ارتفع صوت الهتافات فور نقل عقد القران مباشرة إلى الشارع الأردني، من خلال شاشات عرض تم وضعها خصيصاً لنقل الفعاليات للجمهور في الشارع.

وتابعت: "اليوم فرحة عربية وليست هاشمية فقط، خاصة أن قصر زهران والحسينية لهما مكانة كبيرة لدى الشعب العربي عامة والأردني خاصة.

واستطردت: "قصر زهران قصر ملكي قديم، حاضر للمناسبات الهاشمية الرسمية، حيث أقيم فيه من قبل زفاف الملك عبدالله على زوجته الملكة رانيا من قبل، القصر يقع وسط عمان، وله معزة خاصة لدى الهاشميين".

 فرحة عمان

وذكرت: "الموكب الأحمر عبارة عن مركبات تتميز باللون الأحمر؛ لنقل الأمير حسين إلى قصر الحسينية؛ ليتوسطه مركبة ولي العهد التي تحمل اللون الأبيض المزينة بالورود".

القاهرة الإخبارية مراسلة القاهرة الاخبارية أيه السيد العائلة الهاشمية فرحة عمان

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