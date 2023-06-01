السبت.. وزير قطاع الأعمال يتفقد تطوير مصانع غزل المحلة قبل افتتاحها رسميًا

يجري المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، جولة ميدانية السبت المقبل، يرافقه الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، لتفقد أعمال التطوير الجارية بنطاق مصانع الغزل بشركة المحلة في إطار جولاته الميدانية قبل الافتتاح الرسمي.

كما يباشر وزير قطاع الأعمال إنهاء الأعمال بالمصانع، وتوريد وتركيب الماكينات، وبدء تجارب التشغيل لبعض خطوط الإنتاج الجديدة.

في ذات السياق، أشار محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، إلى أن العمل في إنجاز مشروعات الغزل والنسيج الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتى ستضم مصانع 1 الأكبر في العالم والذي يجرى استكمال الإنشاءات الخاصة به وتوصيل المرافق، بجانب مصنعي 4 و6 ضمن مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.