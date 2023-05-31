الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجموعة الزمالك: الاتحاد المنستيري يتفوق على المحرق ويبلغ دور المجموعات

الاتحاد المنستيري
الاتحاد المنستيري

تأهل الاتحاد المنستيري التونسي لمرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم.

وتغلب الاتحاد المنستيري 1/ صفر على مضيفه المحرق البحريني، اليوم الأربعاء، في إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات للمسابقة.

كان الفريق التونسي فاز 2 / صفر في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين بملعب (مصطفى بن جنات) في مدينة المنستير قبل 10 أيام، ليصعد لدور المجموعات عن جدارة، بفوزه 3 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وارتدى يوسف أومارو ثوب الإجادة في المباراة، التي جرت في العاصمة البحرينية المنامة، عقب تسجيله هدف الاتحاد المنستيري الوحيد في الدقيقة 75.

بذلك، حجز الاتحاد المنستيري مقعده في المجموعة الثالثة بدور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان، التي تضم فرق النصر والشباب السعوديين والزمالك.

الاتحاد المنستيري التونسي الزمالك البطولة العربية المحرق البحريني

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