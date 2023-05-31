محلل سياسى: صربيا ليست حليفًا لروسيا وتعتمد فى اقتصادها على "الناتو"

قال فوك فيليبت، محلل سياسي صربي، إن الصراع بين صربيا وكوسوفو، يؤثر على استقرار منطقة البلقان، لأن هناك بعض التصرفات الأحادية التي تنفذ ضد بعض الوحدات بدافع من أمريكا وبعض الدول، ولهذا رئيس وزراء صربيا يتصرف بشكل أحادي ولا يستمع لنصائح الغرب.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة وسفيرها لم تستطع أن تملي على رئيس وزراء كوسوفو استخدام القوة العسكرية.

فرنسا تتهم روسيا بعدم استقرار منطقة البلقان

وأشار إلى أن فرنسا وعددا من المسئولين الغربين أوضحوا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو السبب في عدم استقرار المنطقة، مؤكدًا أن ما نراه اليوم يؤكد احتمالين أن هناك لاعبين في الصراع ورئيس وزراء كوسوفو يحاول حل النزاع، وبعض الأطراف الأخرى ترغب في إثارة عدم الاستقرار بمنطقة البلقان وهي روسيا.

وتابع: "صربيا ليست حليفة لروسيا ومن مصلحتها عدم التدخل في هذا الصراع ولكن هناك بعض الأطراف التي تسعى لتشعل الصراع بين صربيا وروسيا، خاصة أن صربيا أقرب للغرب أكثر من روسيا وتعتمد قواتها العسكرية على التدريبات المشتركة مع الناتو أكثر واقتصادها يعتمد على الناتو.