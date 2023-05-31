الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: الصكوك أفضل من ذبح الأضاحى فى البيوت

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن الصكوك أفضل من ذبح الأضاحي في البيوت، أو دفع الأموال للفقراء في عيد الأضحى.

وأضاف، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc"، أن القصد من الأضحية ليس فقط إطعام الفقراء، ولكن القصد هو إقامة الشعيرة بالذبح، مستشهدا بقوله تعالى: " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ".

وتابع: "لا يجوز دفع أموال بدلا من الأضحية لأن الأضحية شعيرة ولا يجوز قتل الشعيرة بأي حال من الأحوال، وأرى أن الصك ميزته أنه يمنع الضرر، فبدلا من الذبح في المنزل والتوزيع على الفقراء، فإن هناك جهات تقوم بهذا نيابة عن صاحب الأضحية".

الصكوك ذبح الأضاحى خالد الجندي لعلهم يفقهون DMC

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