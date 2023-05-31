نقيب المعلمين: من الضرورى ربط مخرجات التعليم بخطط التنمية

طالب خلف الزناتي، نقيب المعلمين، بانضمام قوة اجتماعية للمجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، حتى لا يتحول لمجلس وزاري مصغر.

كما طالب، في كلمته بجلسة مناقشة مشروع القانون بالحوار الوطني، بتمثيل نقابة المعلمين في المجلس، ويكون انعقاد المجلس جلسة كل شهرين بدلًا من ثلاثة أشهر.

ولفت إلى ضرورة ربط مخرجات التعليم بخطط التنمية وإضافة البحث العلمي في مشروع القانون.

وأشار إلى أنه يجب أن ينضم لمهام المجلس اتخاذ ما يلزم للإصلاح السلوكي للقائمين على العملية التعلمية والحفاظ على الهوية المصرية.

واقترح نقيب المعلمين أن يتضمن مشروع القانون تحديد آلية ملزمة للوزراء لتنفيذ الاستراتيجيات التي يتم وضعها.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني الاستعداد لانطلاق الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون.