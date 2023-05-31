شكرى يلتقى المالكى.. ويؤكد متابعة مصر للأوضاع فى الأراضى الفلسطينية بقلق بالغ

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، الذي يزور القاهرة ضمن الوفد المرافق للدكتور محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين، في زيارته الرسمية الحالية.

وفي تصريح للسفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أوضح أن شكري أكد متابعة مصر بقلق بالغ الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تشهده من تصاعد في وتيرة أعمال العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع توالي اقتحام المدن الفلسطينية واستمرار الإجراءات الأحادية من الجانب الإسرائيلي، من بينها استئناف الأنشطة الاستيطانية بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

واستعرض وزير الخارجية ما تقوم به مصر من جهود لدعم القضية الفلسطينية في مختلف الأطر والمحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك استضافة اجتماع شرم الشيخ الخماسي الأخير والمشاركة في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ منتصف الشهر الجاري، وذلك بهدف تحقيق التهدئة وتهيئة الأجواء لإعادة تحريك عملية السلام.

وأبرز شكري الدور الذي تضطلع به مصر في ملف المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لإعادة توحيد الصف الفلسطيني، وفقاً للمحددات التي تم التوافق عليها في الاتفاقات السابقة ذات الصلة.

من جانبه، حرص وزير خارجية فلسطين على إطلاع شكري على تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة وما يعاني منه أبناء الشعب الفلسطيني من ممارسات وانتهاكات تحت وطأة الاحتلال.

وأعرب عن تقدير فلسطين البالغ الدور المصري التاريخي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكذلك، عبر المالكي عن تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع نظيره المصري خلال المرحلة القادمة من أجل تكثيف الجهود للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتهدئة الأوضاع على الأرض بعيدًا عن سياسة العنف والإجراءات الأحادية الإسرائيلية القائمة.