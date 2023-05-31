الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شاب يرهب جيرانه بكلب شرس فى الأميرية

حبس متهم
حبس متهم

تباشر نيابة الأميرية الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في ترهيب شاب جيرانه بكلب شرس والتسبب في عقر أحدهم وإصابته.

وقررت النيابة حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد.

أمر المستشار شهاب عشوش بحبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه باستخدام كلب في مشاجرة مع جيرانه، ما تسبب في عقر الكلب لشخص وأحدث إصابته في الأميرية.

كان تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع، مما تسبب في إصابة شخص بعدما عقره حيوان شرس "كلب". 

وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة فاستخدم أحد الأطراف كلبا شرسا؛ لترهيب الطرف الأخر، لكن "الكلب" عقره، ما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.

تم القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة الأميرية الجزئية كلب شرس جيران شاب ترتيب التحقيق حبس المتهم

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