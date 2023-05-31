مايا مرسي تفتتح معرض "المصرية" ضمن فعاليات الاحتفال بـ"شهر أوروبا"

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، معرض "المصرية" للمنتجات الحرفية والذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوربي في مصر ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمناسبة الاحتفال "بشهر أوروبا“، بمشاركة السفير كريستيان بيرجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر.

شارك في حفل الافتتاح الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفير عمر أبو عيش رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولفيف من الشخصيات العامة وسفراء وسفيرات دول الإتحاد الأوروبي.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالإعراب عن سعادتها بالعمل مع السفير كريستيان بيرجر؛ وبالشراكة والتعاون المثمر والدائم بين المجلس القومى للمرأة والاتحاد الأوروبي فى دعم ومساندة المرأة المصرية في كافة المجالات، خاصة في مجال إقامة معارض لعرض المنتجات الحرفية للسيدات المصريات.

وقالت مرسي: “احتفالنا اليوم بالسيدات المصريات الأيقونات والرائدات في مختلف المجالات واللاتي فتحن الطريق للأجيال القادمة من الفتيات لتحقيق احلامهن ، ويمثلن مصدر إلهام عظيم لهن، ولقد أصبحت أحلام المرأة المصرية حدودها السما ولم يعد هناك أبواب مغلقة أمامها ووصلت لأعلي المناصب بسبب الإرادة السياسية الداعمة والمساندة للمرأة، وإذا لم تحصل الآن علي الحقوق التي طالما سعت للحصول عليها فإن الأمر”.

وأكدت أن القيادة السياسية في مصر تؤمن بشكل حقيقي بحقوق المرأة وتمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمهد الطريق للأجيال القادمة من الفتيات ليحصلن علي كامل حقوقهن.

ووجهت رئيسة المجلس الشكر للسفير عمر أبوعيش علي دعمه ومساندته للمرأة المصرية وللمجلس، كما وجهت التحية للدكتور علي مصيلحي لمشاركته في افتتاح المعرض.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي حديثها بتوجيه الشكر للسفير كريستيان بيرجر والسيدة قرينته وكل من ساهم في تنظيم هذا المعرض المتميز الذي يضم سيدات من محافظات مختلفة يقدمن منتجات حرفية متنوعة.

جدير بالذكر أن معرض "المصرية" ضم منتجات حرفية من 20 محافظة و7 رائدات أعمال وتصميمات لأزياء متنوعة، ويتكون من أربعة أقسام: جناح لعرض منتجات التدريبات الحرفية والورش التي ينظمها المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي تمثل 20 محافظة من محافظات حياة كريمة، وتم خلاله تقديم عرض حي لحرفة الديكوباج على الأطباق برسومات تراثية وفرعونية، إلى جانب جناح لخريجات التدريبات الحرفية التي ينظمها المجلس ضمن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وذلك بمحافظات (المنيا، الغربية، الأقصر، البحيرة)، وقد تنوعت المنتجات ما بين النحاس والملابس ومنتجات من الشاسيهات المعدن واكسسورات المنزل والشنط من المرمية بالإضافة إلى المنتجات الزراعية من ثوم وبصل وصلصة ومخلل. كما تضمن عرضان حيين لفن المرمية والكروشية.

كذلك شاركت 7 عارضات من قاعدة بيانات رائدات الأعمال بإدارة تنمية مهارات المرأة لعرض منتجاتهن التي تنوعت ما بين) منسوجات التلي وو مواد تجميل عضوية وحقائب تميت إعادة تدويرها من مخلفات الأجولة وجلابيب شرقية وحلي والكروشية وحقائب جلدية).