الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاطل ينهى حياة والدته بطعنتين فى الشرقية

حبس عاطل
حبس عاطل

أقدم عاطل على قتل والدته طعنًا بمطواة في الرقبة والظهر داخل الشقة سكنها، فيما تمكنت قوات الشرطة من القبض عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بورود بلاغ من الأهالي باعتداء شخص على والدته طعنًا بسلاح أبيض داخل الشقة سكنها بعقار بحي النادي.

وبانتقال رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين من المعاينة أن الشقة مسرح الجريمة، ووجود جثة قاطنتها ربة منزل، في العقد الرابع من عمرها مسجاة بصالة الشقة.

وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها وإصابتها بجرح طعني بالرقبة وآخر أسفل الظهر، بينما أشارت التحريات إلى أن المجني عليها تعيش بمفردها برفقة نجلها.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة نجلها في العقد الثاني من عمره (عاطل)، إذ حضر للشقة محل البلاغ واعتدى بالضرب على والدته بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.

تمكنت القوات من ضبط المتهم وجرى التحفظ على الأداة المستخدمة في الحادث، وبسؤال الجيران أيدا ما توصلت إليه التحريات بارتكاب المتهم الجريمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، وأمرت بنقل الجثمان إلى المستشفى المركزى وندب الطبيب الشرعى لتشريحها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة. 

عاطل على قتل والدته الأجهزة الأمنية بالشرقية

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