الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل النسخة الـ10 من مهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

مهرجان الطبول الدولي
مهرجان الطبول الدولي

كشف الدكتور انتصار عبد الفتاح، مدير مهرجان الطبول الدولي، تفاصيل النسخة العاشرة من مهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، قائلًا: “10 سنوات من عمر المهرجان من الابداع والتألق والاستمرار فيما أُقيمت الدورة بشكل استثنائي نتيجة الظروف الاقتصادية على مستوى العالم”.

وتابع عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، اليوم، أن مصر استطاعت بالرغم من الظروف الاقتصادية الذي يشهده العالم خلال وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، بحضور 10 دول إلى المهرجان غير مصر من دول العالم المختلفة، ومن أهمها الهند وبنجلاديش وسيريلانكا وإندونيسيا والجزائر وجنوب السودان وفلسطين واليمن بالإضافة إلى مصر.

وأوضح أن هناك فرق عديدة جدا بينهم لأول مرة مشاركة فرق الفنون الشعبية لمكتبة مصر العامة بأقاليم مصر المختلفة وفرق مستقلة كثيرة ليصبح الإجمالي حوالي 33 فرقة مختلفة الثقافات تقدم فنونها التقليدية على المهرجان، وأنه تمت مشاركة فرق الفنون الشعبية لمكتبة مصر العامة بأقاليم مصر المختلفة، وفرق مستقلة كثيرة، ليصبح الإجمالي حوالي 33 فرقة مختلفة الثقافات تقدم فنونها التقليدية على المهرجان في مسرح السور الشمالي بوابة النصر.

السفن داخل الميناء مدير مهرجان الطبول الدولي النسخة العاشرة من مهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية نيفين الكيلاني

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