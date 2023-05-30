الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: إنجازات مصر بقطاع الموانئ "فخر لكل مواطن"

علاء عابد
علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالموانئ سعيا بأن تكون في مصاف الموانئ العالمية، وما نراه من إنجازات “فخر لكل مواطن مصري”، مضيفا أن قناة السويس رمز لمصر وهي أهم قناة استراتيجية في العالم وبها خبرات لا توجد في أي مكان آخر، وهو ما شهد به العالم بعد أزمة جنوح السفينة إيفرجيفين".

وأضاف علاء عابد، أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ناقشت حتى الآن موازنة 14 هيئة من الهيئات العامة التابعة لوزارة النقل والمواصلات، للعام المالي 2023-2024.

ووجه النائب التحية للفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ولوزارة التخطيط، ولوزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وكل الوزرات التي عملت مع اللجنة على مدار أسبوعين لمناقشة موازنات 14 هيئة، قبل إحالتها وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023-2024، فيما يخص هيئة قناة السويس، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، هيئة ميناء دمياط، بحضور ممثلي وزارة النقل والمواصلات، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، المهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اللواء خالد العزازي، مستشار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس للعلاقات العامة.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجلسة العامة للبرلمان الدولة المصرية الموازنة العامة للدولة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل الموانيء المصرية الموازنة العامة

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