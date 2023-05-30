ضبط تاجر مخدرات في القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على عاطل أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة على عملائه وتم الحفظ على المتهم وبحوزته كمية من الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول ودراجة نارية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد ورود معلومات بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة على عملائه بدائرة القسم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية وبالتنسيق مع ضباط مكافحة المخدرات قامت قوة كيبرة من ضباط البحث الجنائى وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم أثناء استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة قليوب وبحوزته كمية من الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول وتبين ان له معلومات جنائية وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والدراجة للتنقل.