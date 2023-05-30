التفاصيل الكاملة لأزمة خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس

أثارت أزمة شائعة خطوبة الفنانة حورية فرغلي والإعلامي العراقي المثير للجدل نزار الفارس مقدم برنامج “تابوو مع نزار الفارس” على قناة دجلة العراقية مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتسرد الدستور التفاصيل الكاملة للأزمة حتى الآن.

حورية فرغلي ونزار الفارس

كانت البداية مع اتفاق الإعلامي العراقي مع فريق العمل بالقاهرة على القدوم وتصوير عدد من الحلقات بالموسم الجديد مع عدد من الفنانين وكانت إحدى الحلقات مع الفنانة حورية فرغلي.

وقال حسام مجدي معد البرنامج بالقاهرة في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تلقى اتصالا من نزار لإعداد حلقة حورية وبالفعل شرع في تجهيز الحلقة ووضع الأسئلة والبحث المعمق والتواصل مع حورية فرغلي التي أبدت موافقتها بكل ود ولطف حتى تم تحديد الموعد وقدم نزار إلى القاهرة من أجل تصوير الحلقة وتم تحديد التصوير في منزلها وليس في ستوديو بالتجمع كما تحدثت بعض الأخبار.

وتابع معد البرنامج أن نزار كان يحاول الحديث بشكل ودود مع حورية وأنه طلب منها أن يتحدث إليها بمفردها لدقائق في "بلكونة" المنزل وكانت الأمور طبيعية حتى أنه عرض عليها أن تتزوج وقال لها هل توافقي لو تقدم عريس مثلي فأبدت موافقتها اعتقادا منها أن الأمر مجرد دعابة ومرت مرور الكرام، مضيفا أن نزار يبدو أنه كان يأخذ الأمر بجدية واعتقد أن الأمر أصبح في طور الخطوبة بالفعل.

وعلم “الدستور” أنه خلال الساعات الماضية أرسل الإعلامي العراقي مجموعة من الصور والفيديوهات وأنه هو من تعمد إرسال الخبر لإثارة الجدل والتريند قبل بدء حلقاته الجديدة على إحدى القنوات العراقية.

ونفت حورية الأمر تماما، مؤكدة أنها لم ترتبط ولم تخطب من قبل الإعلامي العراقي معبرة عن الاستياء الكبير من هذه الفعلة ورفضت تماما الزج باسمها في مثل هذه الأمور مؤكدة أن الأمر لم يتخطى الحوار التليفزيوني فقط وأنها لبت طلباته بالتصوير أو الرقص لخدمة الحلقة فقط.

وأضافت مصادر أنه انتشرت أخبار عن مقاضاة حورية للإعلامي العراقي جراء فعلته إلا أن الأمر لن يصل إلى حد القضايا وأنها اكتفت بتكذيبه فقط وأن الحلقة التي صورت ستعرض وأنها لم توقفها حتى يعرف الجمهور أن الأمر لم يخرج عن فكرة الدعابة والهزار.