"فتح": استهداف الاحتلال لكوادرنا فى القدس لن يثنينا عن دورنا

أدانت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطيني (فتح) اعتقال الاحتلال، الإثنين، لعدد من كوادرها في مدينة القدس، أثناء إجراء قرعة الحج المقدّمة من الرئيس محمود عبّاس لأبناء شعبنا في القدس، مُحمّلة إياه المسئوليّة عن تداعيات تصعيده المتواصل بحقّ شعبنا.

أضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم، أنّ استهداف الاحتلال المتواصل لكوادر الحركة ومناضليها في مدينة القدس، يأتي ضمن محاولات فرض أمر واقع، يتمثل بطمس الهويّة العربيّة والفلسطينيّة لمدينة القدس، عبر تسارع إجراءات الاحتلال التهويديّة للمدينة، وإطلاق العنان لمستوطنيه كي يستبيحوا المسجد الأقصى المبارك، واجتماع حكومة الاحتلال المكوّنة من عتاة المستوطنين في نفق أسفل المسجد.

وأكّدت الحركة، أنّ اعتقال كوادرها واستهدافهم لن يثني الحركة ومناضليها عن ممارسة دورهم التاريخيّ والطليعيّ في الدفاع عن العاصمة الأبديّة لدولة فلسطين، مردفة أنّ الحركة تخوض اشتباكًا ميدانيًا مع الاحتلال ومنظومته الإرهابيّة.