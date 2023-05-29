الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"فتح": استهداف الاحتلال لكوادرنا فى القدس لن يثنينا عن دورنا

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أدانت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطيني (فتح) اعتقال الاحتلال، الإثنين، لعدد من كوادرها في مدينة القدس، أثناء إجراء قرعة الحج المقدّمة من الرئيس محمود عبّاس لأبناء شعبنا في القدس، مُحمّلة إياه المسئوليّة عن تداعيات تصعيده المتواصل بحقّ شعبنا.

أضافت "فتح"، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم، أنّ استهداف الاحتلال المتواصل لكوادر الحركة ومناضليها في مدينة القدس، يأتي ضمن محاولات فرض أمر واقع، يتمثل بطمس الهويّة العربيّة والفلسطينيّة لمدينة القدس، عبر تسارع إجراءات الاحتلال التهويديّة للمدينة، وإطلاق العنان لمستوطنيه كي يستبيحوا المسجد الأقصى المبارك، واجتماع حكومة الاحتلال المكوّنة من عتاة المستوطنين في نفق أسفل المسجد.

وأكّدت الحركة، أنّ اعتقال كوادرها واستهدافهم لن يثني الحركة ومناضليها عن ممارسة دورهم التاريخيّ والطليعيّ في الدفاع عن العاصمة الأبديّة لدولة فلسطين، مردفة أنّ الحركة تخوض اشتباكًا ميدانيًا مع الاحتلال ومنظومته الإرهابيّة.

فتح الإحتلال الإسرائيلي الاحتلال القدس مدينة القدس المسجد الأقصى

الأكثر قراءة

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

النيابة العامة تُصدر قرارًا بتمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش (تفاصيل)

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني جميع المحافظات

"تعليم الغربية" تعلن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

عبر الدستور.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس لجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟