"القاهرة الإخبارية": مواجهات مكثفة بالخرطوم فى اليوم الأخير من الهدنة

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن اليوم كانت هناك مواجهات مكثفة داخل العاصمة السودانية الخرطوم بين قوات الدعم للسريع والجيش الوطني.

الحرب السودانية

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك انفجارات عنيفة في أم درمان إضافة إلى التحليق المكثف لطائرات الجيش الوطني في أم درمان لاستهداف المناطق التي تمكث بها قوات الدعم السريع.

وتابع أن الحركة تكاد تكون معدومة في الخرطوم، حيث الأحداث المتسارعة أدت إلى التزام المواطنين بمنازلهم خوفًا من هذه الحرب: "من المتوقع أن تشتد تلك المواجهات اليوم بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع، نظرًا لأن اليوم هو اليوم الأخير من الهدنة".