الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": مواجهات مكثفة بالخرطوم فى اليوم الأخير من الهدنة

الحرب السودانية
الحرب السودانية

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن اليوم كانت هناك مواجهات مكثفة داخل العاصمة السودانية الخرطوم بين قوات الدعم للسريع والجيش الوطني.

الحرب السودانية

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك انفجارات عنيفة في أم درمان إضافة إلى التحليق المكثف لطائرات الجيش الوطني في أم درمان لاستهداف المناطق التي تمكث بها قوات الدعم السريع. 

وتابع أن الحركة تكاد تكون معدومة في الخرطوم، حيث الأحداث المتسارعة أدت إلى التزام المواطنين بمنازلهم خوفًا من هذه الحرب: "من المتوقع أن تشتد تلك المواجهات اليوم بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع، نظرًا لأن اليوم هو اليوم الأخير من الهدنة".

محمد ابراهيم القاهرة الإخبارية مراسل القاهرة الاخبارية الأزمة السودانية اختراق الهدنة

الأكثر قراءة

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

النيابة العامة تُصدر قرارًا بتمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش (تفاصيل)

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني جميع المحافظات

"تعليم الغربية" تعلن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

عبر الدستور.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس لجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟