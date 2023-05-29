"السنسفيريا".. أغرب النباتات تجذب زوار مهرجان الزهور

يعشق الكثير من الأشخاص “الزهور” والنباتات ويسحرون بألوانها الزاهية الرائعة، التي تخطف العيون وتتناثر عبيرها، لتزيد الأجواء بهجة لكن هنا بمعرض الزهور، في دوراته الـ90 والمقامة بالمتحف الزراعي بمنطقة الدقي، وفي كل عام ينبهر الزوار بالمعروضات من النباتات والتي ربما يتواجد منها ما ما يرونه للمرة الأولى في حياتهم ليجسد فيهم بديع صنع الخالق سبحانه وتعالى.

ورصد «الدستور» خلال جولته الصحفية بمعرض الزهور في دورته الحالية، أغرب النباتات و الزهور التي ضمتها منتجات المعرض في دورته الحالية.

من بين تلك النباتات جذبت أعين الزوار صبار السنسفيريا الذي يتميز بمنظره الجذاب، والوانة المتنوعة، وكذلك شجر البونساي بأشكالها الساحرة، ويكشف محمود عيد: أحد العارضين أن تلك النقطتين يوم الاكثر تساؤلات ابهارا من قبل الزوار حيث انها لم تكن متوفرة بشكل كبير في الكثير من المشاتل لذا فان تواجدها في معرض الزهور يعتبر فرصة للبعض في اقتناء تلك النباتات.

وأشار إلى أن تلك النباتات من نباتات الظل، وهي مستوردة من الخارج ويتم الاعتناء بها في مصر ويفضلها الكثير، لأنها لاتحتاج إلى رعاية فائقة كغيرها، والتعامل معها يسير للغاية، حيث أنها لاتحتاج إلى ري الا على فترات لانها من الصبارات، أما شجر البونساي فلا تخلو منها حديقة، ولا يمكن أن الاستغناء عنها فهي يتم تطبيعها بأشكال مختلفة تحتاج لظروف بيئية خاصة وتتميز باتخاذها عدة أشكال متنوعة.