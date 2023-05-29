الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أشتهر بآرثر.. أبرز أعمال زكى طليمات ومسيرته

زكي طُلَيْمات
زكي طُلَيْمات

فى مثل هذا اليوم ولد الفنان المصرى الكبير، زكي طُلَيْمات فى 29 مايو 1894، وهو ممثل ومؤلف ومخرج ومن رواد المسرح المصري عرف بدور الدوق آرثر في فيلم الناصر صلاح الدين.

وأسس زكي طُلَيْمات المسرح المدرسي عام 1937، وشغل منصب أول مدير للمعهد العالي للتمثيل في عام 1942، كما أخرج 12 عملًا مسرحيًا، وعمل على ترجمة عدد من العروض المسرحة العالمية.

حياة زكي طُلَيْمات

فى حى عابدين نشأ زكي طُلَيْمات وحصل على البكالوريا من الخديوية الثانوية، ثم درس بمعهد التربية، وسافر في بعثة إلى فرنسا لدراسة فن التمثيل في باريس في مسرح الكوميدي فرانسيز والأوديون، وعاد حاملًا دبلومًا في الإلقاء والأداء وشهادة في الإخراج.

أبرز أدوار زكي طُلَيْمات

ظهر زكي طليمات في مفيلم الناصر صلاح الدين وقدم دور آرثر الشهير، وعرفه مشاهدو هذا الفيلم بجملته الشهيرة لليلى فوزي «في ليلة أقل جمالًا من ليلتنا ستأتين زاحفة إلى خيمتي يا فرجينيا»، وايضًا في فيلم يوم من عمرى حيث جسد دور المليونير والد زبيدة ثروت.

المسرحيات

- أهل الكهف

- ابن جلا

- صقر قريش

- مضحك الخليفة أبو دلامة

- المنقذة

- عمارة المعلم كندوز

 - فاتها القطار

- استارثوني وأنا حي

- الكنز

- آدم وحواء

 - أوبريت موال من مصر.

الأفلام

- نشيد الأمل

- العامل

- ابنتي

- أحلاهم

- أرض النيل

- مغامرات عنتر وعبلة

- خالد بن الوليد

- بهية

- يوم من عمري

- نصف عذراء

- الناصر صلاح الدين.

المؤهلات العلمية

حصل زكي طليمات على البكالوريا من الخديوية الثانوية، ثم التحق بمعهد التربية، وسافر إلى فرنسا فى بعثة للدراسة في معهد التمثيل بباريس، ومسرح الكوميدي فرانسيز، ومسرح الأوديون، ومعهد حرفية المسرح بباريس، وحصل على دبلوم في الإلقاء والأداء، وشهادة فن الإخراج وشهادة المناظر المسرحية وحرفية المسرح.

الوظائف التي شغلها زكي طليمات

- مراقب المسرح المدرسي 

- المدير الفني للمسرح القومي 

- العميد المؤسس لمعهد فن التمثيل العربي 

- مدير عام المسرح المصري الحديث 

- المشرف الفني العام لفرقة البلدية بتونس 

- المشرف الفني العام لفرقة المسرح العربي بالكويت 

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