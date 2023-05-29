الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كلمة السر "حياة كريمة".. "سناء" نجحت في مواصلة مسيرتها التعليمية

حياة كريمة
حياة كريمة

خطة تطوير شاملة الجوانب الحياتية شملت الحجر والبشر ليشعر أهالي القرى البسيطة أن حياتهم تغيرت واصبحوا يعيشون حياة حضارية بعيدا عن عشوائية سيطرت عليهم لسنوات طويلة.

فإلى جانب أعمال تطوير البنية التحتية التي تهتم بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فقد اهتمت المبادرة بتطوير وتأهيل المواطنين وذلك من خلال العديد من الندوات التثقيفية والتأهيلية بشكل رسمي أو بالتواصل والتعامل بين اهالينا البسطاء ومتطوعي المبادرة الرئاسية.

“سناء” شابة ثلاثينية من اهالي برج العرب بمحافظة الاسكندرية، حرمت من التعليم منذ صغرها بعد أن تأثرت بموروث سلبي انتشر في محيطها يحرم الفتيات من حق التعلم ويعتمد على مقولة "البنت ملهاش غير بيتها وجوزها".

وتروي “سناء” انها خلال إحدى ندوات التوعوية تواصلت مع إحدى المتطوعات وكانت سببًا في تشجيعها على استكمال رحلتها التعليمية.

وهذا مافعلته سناء بالفعل لتستشير زوجها الذي عارضها في البداية ولكنها استطاعت اقناعه والتحقت باحد فصول محو الامية لتبدأ من الصفر وتنتظر بشغف وبروح اعادتها من ماضيها باي مستوى تعليمي ستستطيع ان تقرأ وتكتب اول  كلماتها.

لتشيد سناء بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بأن هناك اهتمام ملحوظ بالقرى واهاليها البسطاء لم نلحظه ولا نعاصره من قبل وبأن المساعدات وما يتم انجازه اعاد لنا حياتنا التي سلبت من بين ايدينا لسنوات طويلة.

حياة كريمه محو الأمية التعليم الإسكندرية برج العرب

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