الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مفتي قرغيزستان يستقبل الدكتور أسامة الأزهري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وصل الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إلى جمهورية قرغيزيا قادما إليها من داغستان بعد انتهاء جولته فيها.

واستقبل مفتي قرغيزستان الشيخ ضمير راكاييف في مكتبه الدكتور أسامة الأزهري، في جلسة علمية يحضرها نائب المفتي الأول الشيخ سميع الله، والنائب الثاني للمفتي الشيخ حسن سيرغابايف، وعدد من أعضاء المجلس العلمي القرغيزي، على رأسهم الشيخ جوروباي تشيرغازي الأزهري أحد نواب المفتي أيضا .

كان الدكتور أسامة الأزهري، ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية في “المؤتمر الشبابي العاشر الدولي لتنمية الشباب من مختلف الأديان والحوار بين الأديان” بحضور نائب رئيس جمهورية داغستان رمضان جعفروف.

حضر المؤتمر أيضا وزير القوميات وشئون الأديان السيد إنريك سليم مسلموف، والمفتي كامل سميع الله مفتي جمهورية تتارستان، وخمسة من العلماء المفتين من عدة جمهوريات من روسيا الاتحادية، وبحضور ممثلي عدة أديان مختلفة.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري في كلمته إلى أهمية التعاون بين كافة أبناء الأديان بما يضمن الاحترام المتبادل، وعدم التعدي أو الظلم لأحد، وبما يحقق حفظ الأنفس، واستقرار الأوطان، وقدم الدكتور أسامة الأزهري شكره إلى داغستان على حسن الاستقبال والضيافة.

الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية علماء الأزهر الشريف الشيخ جوروباي تشيرغازي الأزهري الشيخ سميع الله

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