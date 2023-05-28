خبير أثرى: سقارة لا تقل أهمية عن سيناء فيما يخص الاكتشافات الأثرية

قال الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إن منطقة سقارة تعتبر متحف مفتوح، ولها عدة مقابر من عصر الدولة القديمة، والدولة الحديثة والعصر البطلمي والمتأخر والرماني، ولا تقل أهمية عن سيناء التي تتضمن مجموعة كبيرة من الآثار من الحضارة الإسلامية والمسيحية.

وأضاف "عامر" خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كانت هناك تلميحات قبل الكشف بـ4 أو 5 أيام بأن هناك كشفًا كبيرًا جدًا في سقارة الذي كان يتمثل في التماثيل البرونزية الخشبية، وبعض التوابيت التي تحتوي على نصوص دينية، بالإضافة إلى اكتشاف أكبر ورشة تحنيط على مستوى العالم.

خبير أثرى: اكتشاف زاهي حواس لممر داخل هرم خوفو الأهم في القرن الحالي

وتابع الخبير الأثري أنه في عام 2018 تم الكشف عن ورشة تحنيط متكاملة في سقارة، لافتًا إلى أن التحنيط لا يزال لغزًا محيرًا للعالم ولا أحد يعلم كيف كان يتم، وأيضًا لا أحد يعلم كيف تم بناء الأهرامات حتى الآن.

وعلق على اكتشاف عالم الآثار زاهي حواس ممرًا داخل هرم خوفو قائلًا: إن هذا يعتبر هو الاكتشاف الأهم في القرن الحالي وهو سر من أسرار الحضارة المصرية القديمة.