السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم "The Zone of Interest" يفوز بالجائزة الكبرى فى مهرجان "كان" السينمائى

فيلم The Zone of
فيلم The Zone of Interest

فاز فيلم The Zone of Interest بالجائزة الكبرى في حفل ختام مهرجان كان السينمائي في دورته الـ76.

فيلم The Zone of Interest، وهو فيلم درامي صدر  باللغة الألمانية وهو بريطاني -بولندي من تأليف وإخراج جوناثان جلايزر، ويستند بشكل فضفاض إلى رواية 2014 لمارتن أميس.

تم التصوير في أوشفيتز بين عامي 2021 و2022. 

تلقي إشادات واسعة بعد عرضه لأول مرة في مهرجان كان السينمائي السادس والسبعين في 19 مايو 2023 مما أهله للفوز بالجائزة الكبرى وجائزة FIPRESCI في مهرجان كان.

وخلال أحداث العمل وهو فيلم حربي يسعى قائد معسكر اعتقال أوشفيتز، رودولف هوس وزوجته هيدويغ، إلى بناء الحياة التي يحلمان بها لعائلتهما في منزل وحديقة بجوار المخيم.

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