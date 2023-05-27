السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الصور الأولى من حفل خطوبة المؤلف هانى سرحان على بسمة داود

هاني سرحان
هاني سرحان

احتفل المؤلف هانى سرحان بخطوبته على الفنانة بسمة داود في جو عائلى بمنزل العروسة، حيث يحضر بعض أصدقاء هانى وبسمة المقربين مع عائلاتهم.

يذكر أن أحدث أعمال المؤلف هاني سرحان مسلسل "حرب" بطولة النجم أحمد السقا، وشارك في بطولته النجم محمد فراج وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى، كما قدم هانى سرحان مسلسل "سوق الكانتو" بطولة النجم أمير كرارة والنجمة مى عزالدين، وإخراج حسين المنباوى.

بسمة داود هي فنانة شابة بدأت مشوارها الفني في مسلسل "ملوك الجدعنة" والذي نافست به في موسم رمضان 2021 وقدمت مؤخرًا مسلسل "منعطف خطر" الذي تصدر ترند شاهد طوال فترة عرضه، نالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها "إيجار قديم"، ومسلسل "مشوار الونش" على منصة Watch It وأحدث أعمالها مسلسل "حكايات جروب الدفعة".

 

 

 

ان على الونش النجم محمد فراج المقرب المؤلف هاني سرحان المقر الكانتو الفنانة بسمة داود

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