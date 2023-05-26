مراسل "إكسترا نيوز": إشادة دولية بجهود الإغاثة المصرية بالسودان

قال كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن هناك اختراق مستمر للهدنة في السودان، ولهذا فإن الوضع الإنساني السوداني متدهور للغاية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أعداد الوافدين السودانيين إلى مصر.

استمرار توافد السودانيين

وأكد رجب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية استقبلت ما يزيد عن 130 ألف وافد سوداني، وهذه الأعداد قابلة للارتفاع في ظل استمرار الحرب على وتيرتها الحالية.

وأضاف أن الدولة المصرية وضعت خطة إغاثية ممنهجة لمساعدة القادمين من السودان كافة، حيث كانت تقدم الخدمة الطبية والغذائية للمواطنين الوافدين من السودان بالمجان.

حُسن الاستقبال المصري

وأشار إلى أن منظمة الهلال الأحمر قدمت الكثير من الخدمات الصحية والإغاثية والنفسية للقادمين من السودان منذ بداية الإجلاء.

وتابع: "الجهود المصرية كانت محل إشادة من المنظمات الدولية، حيث فتح الشعب المصري وبخاصة في أسوان أبوابه لاستقبال الأشقاء السودانيين الهاربين من الموت نتيجة الأحداث الشديدة التي توجد بين ميليشيا الدعم السريع والجيش الوطني".