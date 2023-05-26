رئيس دولة موزمبيق السابق فى جولة لزيارة عدد من المقاصد السياحية البارزة بشرم الشيخ

أجرى جواكيم البرتو شيسانو، رئيس دولة موزمبيق الصديقة، زيارة تفقد خلالها أبرز المقاصد السياحية بشرم الشيخ.

ورافق شيسانو، خلال الجولة، اللواء خالد متولي مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الدولية بتكليف من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفيليب تشيدومو، سفير موزمبيق لدى جمهورية مصر العربية.

وشملت الجولة زيارة متحف شرم الشيخ، وكاتدرائية السمائين، ومسجد الصحابة بالسوق القديم، واختتمت الزيارة برحلة بحرية وغداء على ظهر مركب.

وأشاد رئيس موزمبيق السابق بما تم إنجازه بشرم الشيخ، وأعرب عن انبهاره بما رآه مقدما الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لدعوته للزيارة، ولما تم خلال عدة سنوات قليلة في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى مستوى النظافة والنظام و سهولة الحركة داخل المدينة والأمان الذي شعر به.