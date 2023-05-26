الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس دولة موزمبيق السابق فى جولة لزيارة عدد من المقاصد السياحية البارزة بشرم الشيخ

زيارة رئيس موزمبيق
زيارة رئيس موزمبيق السابق

أجرى جواكيم البرتو شيسانو، رئيس دولة موزمبيق الصديقة، زيارة تفقد خلالها أبرز المقاصد السياحية بشرم الشيخ.

ورافق شيسانو، خلال الجولة، اللواء خالد متولي مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الدولية بتكليف من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفيليب تشيدومو، سفير موزمبيق لدى جمهورية مصر العربية.

وشملت الجولة زيارة متحف شرم الشيخ، وكاتدرائية السمائين، ومسجد الصحابة بالسوق القديم، واختتمت الزيارة برحلة بحرية وغداء على ظهر مركب.

وأشاد رئيس موزمبيق السابق بما تم إنجازه بشرم الشيخ، وأعرب عن انبهاره بما رآه مقدما الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لدعوته للزيارة، ولما تم خلال عدة سنوات قليلة في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى مستوى النظافة والنظام و سهولة الحركة داخل المدينة والأمان الذي شعر به.

مصر سيناء جنوب سيناء موزمبيق زيارة

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع تنفيذ مشروع "سكن لكل المصريين" بالمدينة

كامل أبو على: أعتذر عن تقديمى الاستقالة كانت خطوة متسرعة

مع بداية الإجازة.. 4 متاحف تُطلق برامجها الصيفية لتوعية الأطفال

تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة رضيع نهشته الكلاب فى 15 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية