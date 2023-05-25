الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مستشار وزير الصحة: "المشكلة السكانية قضية شعب"

الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن

علق الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي جلسات الحوار الوطني وما تشهد من نقاشات حول قضايا الأسرة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس،:"هدفنا أن تنجب السيدة الطفل في الوقت المناسب لها، وأن تكون هناك مباعدة بين الطفل الأول والثاني".

وأضاف أننا فى حرب وعى، حرب تغيير المفاهيم المغلوطة، السيدة المصرية فى أفقر قرية لازم تعرف إن فى حاجة مثلًا اسمها السلوك الإنجابى مرتفع الخطورة، وإن المشكلة السكانية قضية شعب ونحتاج التوعية.

وتابع: "كل المشاركين بالحوار الوطنى اتفقوا على المشكلة السكانية، واتفقوا أيضا على أننا نحتاج العمل أكثر، ويظل الملف مفتوحًا منذ أكثر من 60 عامًا، ونحتاج لاستخدام كل الأسلحة، ومنها سلاح الإعلام، ونضع الجزء الخاص بحقوق الأم والطفل".

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