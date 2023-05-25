منها البطيخ.. مشروبات صحية تساعد في تنظيم حرارة الجسم خلال الصيف

شهدت محافظات مصر خلال الفترة الأخيرة تذبذبا في حالة الطقس ودرجات الحرارة خصوصاً بعد تحذير من عودة العاصفة الرملية والترابية على عدد من المحافظات، وسط ارتفاع كبير في الحرارة.

ويستعد المواطنون لمواجهة فصل الصيف من خلال اتخاذ كافة طرق الوقاية من أضرار أشعة الشمس، وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المشروبات الصحيه التي من خلالها يمكنكم تنظيم درجة حرارة الجسم في فصل الصيف لتحافظ على بشرتكم من الجفاف.

- مشروبات صحية تنظم درجة حرارة جسمك في فصل الصيف

يبحث المواطنون عن مشروبات صحية، تساعدهم على تنظيم درجات حرارة الجسم في فصل الصيف، خوفاً من التعرض لجفاف الجلد أو أضرار ارتفاع درجات الحرارة وإليكم أفضلهم:

1- عصير القصب

وفقا لموقع "health" الطبي يشتهر عصير القصب بأنه يحتوي على مضادات الأكسدة وحماية الكبد من العدوى، كما أنه يجدد البروتينات والمواد الغذائية المفقودة اللازمة للتعافي من أي نوع من الأمراض، ويدعم جهاز المناعة ومشروب مناسب للذين يعانون من الجفاف.

2- عصير البطيخ

يعرف أن عصير البطيخ من ضمن الفاكهة الغنية بمستويات عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة، لذا يعد عصير البطيخ من المشروبات المنعشة والمفضلة لدى كثير من الأشخاص.

3- عصير الخيار بالنعناع

يعمل عصير الخيار بالنعناع على التخلص من السموم، إذ يعتبر النعناع أفضل المكونات لتهدئة اضطراب المعدة، ويحسن أيضًا تدفق الصفراء عبر المعدة لتسريع عملية الهضم، إلى جانب الخيار الغني بمضادات الأكسدة والليمون، يعد هذا المبرد بمثابة فترة راحة من الحرارة.

3- عصير البنجر والرمان

يعمل عصير البنجر والرمان على زيادة تنشيط الدورة الدموية، والتحفيز على العمل وإعطاء الجسم طاقة كبيرة تساعد الأشخاص على ممارسة حياتهم دون تعب، بالإضافة للعديد من العناصر الطبيعية المختلفة التي يحتوي عليها.

4- عصير العنب

ويعمل عصير العنب على تقليل خطر تكوّن جلطات وخثرات دموية داخل الجسم، وتدعيم مناعة الجسم ويؤدي الى ارتفاع إنتاج بعض الخلايا المناعية في الجسم.