بيراميدز يحدد شرطين لبقاء "باتشيكو" وموقفه من "موسيماني"

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن مفاجأة مدوية، بشان خليفة البرتغالي المنتظر جايمي باتشيكو، المدير الفني الحالي للسماوي حال رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

بيراميدز يحدد شرطان لبقاء "باتشيكو" وموقفه من "موسيماني"

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": باتشيكو هو من سيحسم مصيره في الاستمرار مع الفريق من عدمه الموسم المقبل".

وأضاف:" إدارة النادي حددت أهداف معينة من المدرب، لابد من تحقيقها إذ أراد الحفاظ على منصبه، أول هذه الأهداف حصد لقب الدوري للموسم الحالي".

وواصل المصدر:" في حالة عدم التتويج بالدوري، يجب إنهاء الموسم والفريق في المركز الثاني بجدول المسابقة، للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا النسخة المقبلة".

وتابع:" أما ثاني الأهداف المطلوبة من المدرب البرتغالي، هو لقب كأس مصر للموسم الحالي أيضا".

وأردف المصدر:" إذا لم يستطيع باتشيكو تحقيق هذه الأهداف، فسيكون رحيله هو القرار المنتظر دون نقاش، نمتلك العديد من الأسماء البديلة له".

وزاد:" يعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي على رأس هذه الأسماء، يليه في المرتبة الثانية الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق".

وعن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أوضح المصدر:" لا أحد يختلف على إمكانيات موسيماني، لكنه ليس ضمن حسابات الإدارة، ففرص تولي تدريب الفريق تكاد تكون ضعيفة للغاية مقارنة بفايلر وكارتيرون".

وأشار المصدر إلى وجود قائمة ببعض المدرب المصريين، حالة عدم ايجاد بديل لـ"باتشيكو"، تتمثل في إيهاب جلال وعلي ماهر، مدرب فيوتشر الحالي حال رحيله عن الفريق، وأخيرا التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وأتم قائلا: "لن نسبق الأحداث علينا الانتظار حتى نهاية الموسم، الذي لم ينته بعد، الفريق مازال أمامه 7 مواجهات بالدوري منهم قمة منتظرة أمام الأهلي، فضلا عن مباراة سموحة بالكأس".

ويذكر أن باتشيكو، قد تولي الإدارة الفنية لـ"بيراميدز"، خلال شهر يناير الماضي، خلفا لليوناني تاكيس جونياس، الذي تمت إقالته من منصبه بسبب سوء نتائج السماوي آنذاك.