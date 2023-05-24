الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مساعد أمين تنظيم حماة الوطن: قدمنا ​​توصيات في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني (فيديو)

ياسر العزب
ياسر العزب

قال ياسر العزب مساعد أمين تنظيم حماة الوطن، إن المحور الإقتصادي في الحوار الوطني كان هناك بعض التوصيات التي تم تقديمها من حزب حماة الوطن ، عن المشاكل التي تقابل الصناعات المصرية، حيث أن الجميع داخل الجلسة اجتمعوا للوصول لحل لتلك المشاكل التي تواجه الصناعة من قديم الزمان،وذكر أن كل ما يتمناه هو وجود ورقة موحدة لجميع الأحزاب وجميع القوى المدنية وجميع المصنعين، ولابد قبل وجود هذه الورقة أن يكون هناك تنفيذ التوصيات التي خرجت من الحوار الوطني في مجال الصناعة.

وأضاف أن الحوار الوطني أتاح الفرصة لجميع الصناع في النقاش والحوار لوجود حلول تفيد الصناعات المصرية، حيث أن داخل تلك الجلسات يوجد العديد من كبار الصناع والمستثمرين وبالنقاش يستطيعون الخروج بالحلول التي تفيد الجميع في مختلف المجالات.

 

حماة الوطن المحور الاقتصادي الحوار الوطنى الحوار الوطني التوصيات

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