الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد استجوابه.. قرار بمنع حاكم مصرف لبنان من السفر

رياض سلامة
رياض سلامة

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الاربعاء، قرارًا بمنع حاكم مصرف لبنان من السفر بعد استجوابه، وفق قناة “العربية” الاخبارية.  

وأضافت مصادر مطلعة، أن القضاء اللبناني سحب جوازي سفر رياض سلامة اللبناني والفرنسي.  

وخلال الفترة الماضية، أعلن القضاء اللبناني عن فشل تبليغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس، وما يرجح امتناعه عن حضور جلسة الاستجواب.

وتقدم وكلاء سلامة الإثنين أيضاً بطلبات أمام القضاء اللبناني لتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية، والاكتفاء بالتحقيق المحلي الذي يجري أساساً على خلفية التحقيقات الأوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.

وخلال وجودهم في لبنان، طلب قضاة فرنسيون من نظرائهم اللبنانيين، تبليغ “سلامة” باستدعائه للمثول أمامهم في باريس.

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