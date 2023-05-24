قبل مواجهة السيتي وإنتر.. 4 نهائيات بين الإنجليز والطليان في دوري الأبطال

يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة النارية التي ستجمع بين ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية ونارية أمام نظيره إنتر ميلان، على ملعب "أتاتورك الأوليمبي" في تركيا، في نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وإنتر ميلان

وستكون هذه المواجهة الأولى الرسمية التي تجمع بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

والتقى الفريقان في مباراتين وديتين فقط بين عامي 2010 و 2011، حيث حقق كل منهما فوزًا واحدًا، بثلاثية نظيفة.

تاريخ مواجهات الإنجليز والطليان في نهائي دوري أبطال أوروبا

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات الإنجليز والطليان في نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، وذلك على النحو التالي:

1- ليفربول ضد روما في نهائي دوري أبطال أوروبا 1984

التقى فريق ليفربول الإنجليزي بنظيره روما الإيطالي، على ملعب "الأولمبيكو" في إيطاليا، في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 1984.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

2- ليفربول ضد يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 1985

التقى فريق ليفربول الإنجليزي بنظيره يوفنتوس الإيطالي، على ملعب "دو هيسيل" في بلجيكا، في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 1985.

وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بهدف نظيف، سجله النجم الفرنسي ميشيل بلاتيني من ركلة جزاء.

3- ليفرلول ضد ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005

التقى فريق ليفربول الإنجليزي بنظيره ميلان الإيطالي، على ملعب "أتاتورك" في تركيا، في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2005.

وشهدت المباراة ريمونتادا قوية، حيث انتهى الشوط الأول بتفوق ميلان بثلاثية، قبل أن ينتفض ليفربول ويقلب الطاولة وأدرك التعادل في الشوط الثاني.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

4- ليفربول ضد ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2007

تجدد اللقاء بين ليفربول الإنجليزي ونظيره ميلان الإيطالي، على ملعب "الأوليمبي" في اليونان، في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2007.

وانتهت المباراة بفوز ميلان بنتيجة 2-1، حيث تمكّن من الثأر من ليفربول.