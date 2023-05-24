الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس مجمع عمال مصر يضع "روشتة سريعة" لعودة المصانع المتوقفة (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال هيثم حسين، عضو اتحاد الصناعات، رئيس مجمع عمال مصر، إن لجنة الاستثمار للمحور الاقتصادي في جلسات الحوار الوطني ناقشت محاور هامة لتطوير الصناعة فيما يتعلق بالموارد البشرية والتدريب والتأهيل، إضافة إلى المعدات والماكينات وخامات ومستلزمات الإنتاج.

أضاف هيثم أنه لتطوير الكوادر الجديدة، هناك اقتراح بضرورة تواجد أكاديميات متخصصة لتعليم وتخريج رجال الأعمال لتأهيلهم للعمل في مجال الصناعة المصرية وتطويرها.

وأصدرت إدارة الحوار الوطني إحصائية عن مناقشات لجان المحور الاقتصادي أمس، الذي ناقش فيه قضيتين شكلتا أولوية هامة لدى المواطنين.

وتمت مناقشه أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية) ضمن موضوعات لجنة الصناعة، كما ناقشت جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني تحليل مناخ الاستثمار (المحلي والأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات، ضمن موضوعات لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي).

وشهدت الجلسات مشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، ليصل عدد الحضور إلى 600 فرد شمل 130 متحدث، 410 مستمع.

ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.

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