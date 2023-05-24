الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يتابع استقبال الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

تابع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، اليوم، استقبال الطلاب العائدين من دولة السودان الشقيقة، وكذلك الطلاب المصريين العائدين من روسيا وأوكرانيا ممن لديهم رغبة لاستكمال دراستهم داخل مصر، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية وحفاظا على مستقبل الطلاب التعليمي.

وأكد رئيس جامعة بني سويف الأهلية للطلاب وأولياء الأمور خلال لقاء مفتوح معهم أنه يجرى حصر الطلاب المتقدمين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، وتصنيفهم من حيث التخصص العلمي تمهيدا للمرحلة التالية لمعرفة مدى اعتماد الجامعة من عدمه من خلال المجلس الأعلى للجامعات ثم تصنيف الطلاب إلى شرائح للوقوف على من  يحتاج إلى إجراء مقاصة علمية ، ومن سيدخل اختبارات تحديد المستوى الذى ينظمه المجلس الأعلى للجامعات وإجراء امتحانات التقييم وتحديد المستوى.

ووجه الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التقديم والقبول وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتيسير كافة الإجراءات.

 

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