الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طالبة تغش بالموبايل في امتحانات الإعدادية بمطروح

امتحانات الإعدادية
امتحانات الإعدادية بمطروح

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جولاته التفقدية المفاجئة لمتابعة انضباط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية. 

وتابع وكيل تعليم مطروح مسار العملية الامتحانية في يومها قبل الأخير بلجان الشهيد المعناوي والشهيد عبدالمنعم رياض بمنطقة القصر، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية فترة أولى لمدة ساعتين ومادة الحاسب الآلي فترة ثانية لمدة ساعة واحدة فقط.

وأوضح شحاتة أن الامتحانات جاءت في مستوي الطالب ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية وتوافر كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحان. 

وأشار إلى أنه تم ضبط طالبة بلجنة علم الروم ٢ تقوم بالغش الإلكتروني عبر جهاز الموبايل الخاص بها أثناء أداء الامتحان وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن غرفة العمليات الرئيسية أفادت بأنه لم ترد من اللجان الامتحانية المائة وسبعة عشر أي شكوى بخصوص العملية الامتحانية وان الأمور تسير في وضعها الصحيح وفق القواعد والضوابط الامتحانية التي أقرتها الوزارة.

امتحانات الإعدادية بمطروح
امتحانات الإعدادية بمطروح
امتحانات الإعدادية بمطروح
امتحانات الإعدادية بمطروح
امتحانات الإعدادية بمطروح
امتحانات الإعدادية بمطروح
امتحانات الإعدادية بمطروح
امتحانات الإعدادية بمطروح
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