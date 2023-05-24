الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية يبحث مع البنك الدولى تعظيم الاستفادة من برنامج تنمية الصعيد

اللواء هشام آمنة،
اللواء هشام آمنة،

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وفدًا من البنك الدولي برئاسة الدكتور شريف حمدي، مسئول أول عمليات بمكتب البنك الدولي بالقاهرة، والدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، وجون كير، إخصائي أول التنمية الحضرية بالبنك، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء فريق البرنامج بالوزارة والبنك الدولي.

وفي بداية اللقاء، رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولى في مقر الوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية في تحويل رؤي واستراتيجيات التنمية الحضرية المستدامة والتحول الرقمى إلى واقع ملموس، معربًا عن خالص تقديره للجهود التي بذلها فريق وخبراء البنك الدولي مع مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية ووحدات التنفيذ بالمحافظات على مدار السنوات الماضية، وهي الجهود التي جعلت البرنامج نموذجًا رائدًا في دفع التنمية المحلية المتكاملة وتوطين أهداف التنمية المستدامة، تسعي الحكومة المصرية إلي تعميم آلياته ونظم عمل الإدارة المحلية التي طورها على المستوى المحلي في جميع المحافظات المصرية لا سيما الخاصة بتعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية.

وأكد آمنة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظي باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن الدكتور رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس لجنة تسيير البرنامج ومن كل الوزارات الشريكة في التنفيذ، موضحًا أن الحكومة المصرية بمختلف وزاراتها لا تألو جهدًا في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والوفاء بمتطلبات القرض في ضوء توجيهات القيادة السياسية لدفع جهود التنمية المحلية المتكاملة وتحقيق اللامركزية المالية والاقتصادية وتعميق وتطبيق خطة تعميم الإصلاحات والممارسات الجيدة للإدارة المحلية التي أنتجها البرنامج.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خلال الفترة المقبلة للبناء على ما أحرزه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تقدم فيما يخص التنسيق المستمر والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة لدفع التنمية المحلية المتكاملة، مشددًا على ضرورة التركيز على عدد من الإصلاحات التي تضمن استدامة وكفاءة الإصلاحات التي أنتجها البرنامج، وتعميمها على مستوى الجمهورية من خلال التركيز على عدد من المجالات أهمها: تنمية وتطوير الموارد الذاتية، دعم تنافسية المحافظات القائمة على الأداء، التي تقودها خارطة طريق وطنية لإصلاحات الإدارة المحلية بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، والتى تتوافق مع رؤية القيادة السياسية وخطة عمل الحكومة الحالية.

حيث أشار آمنة، إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها دعم وتهيئة مناخ الاستثمار، لافتًا إلى القرارات التاريخية الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأخير برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعددها 22 قرارًا لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال والاستثمار، وتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة المستثمرين والقطاع الخاص، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية تسهم بشكل كبير في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال تنظيم دعم المحافظات في تيسير خدمات المستثمرين، وكذا تعزيز تنافسية المحافظات وإشراك القطاع الخاص من خلال عدد من مجالات التنمية الاقتصادية المحلية، أهمها تطوير وتنمية التكتلات الاقتصادية وإدارة المناطق الصناعية بمشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

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