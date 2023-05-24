انطلاق مبادرة "يوم للناس" لـ "الرعاية الصحية بالإسماعيلية" لتعزيز التواصل المجتمعي.. اليوم

أعلن الدكتور محمد سامي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، تفاصيل إطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي "يوم للناس"، تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة احتياجات المنتفعين بهيئة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية لإيجاد حلول فورية مع ممثلي جميع طوائف المجتمع من صناع القرار، وذلك اليوم الأربعاء في تمام الخامسة والنصف مساءا بقاعة المؤتمرات بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وكان مدير هيئة الرعاية بمحافظة الإسماعيلية، وجه الدعوة الرسمية لعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمحافظة ورئيس جامعة قناة السويس، والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة في سبيل فتح باب الحوار لمناقشة الآمال والمعوقات للحصول على إرضاء المنتفعين بشكل أكبر.

وعقد في هذا السياق، الدكتور محمد سامي، مساء الاثنين الماضي، لقاء صحفي، أعلن فيه استعدادات إطلاق مبادرة "يوم للناس"، مؤكدا ترحيبه باستقبال جميع الشكاوى بهدف الارتقاء بالمنظومة وتذليل العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة مع الاهتمام الرئاسي بحصول المواطن على الخدمة الطبية التي يستحقها.



وقال سامي، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي لتحسين تجربة المنتفع داخل منشات هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن المقرر خلال فعاليات المبادرة مناقشة كافة المقترحات والتحديات الخاصة بالمنتفعين وصولًا لمؤشرات صحية تحقق أعلى معدلات رضاء المنتفعين باعتبارهم الهدف الأسمى للمنظومة، الأمر الذى من شأنه يمثل رجع صدى المنتفع حول خدمات المنظومة وجودتها.