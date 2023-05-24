"المقرر الخاص الكندى" يستبعد التحقيق فى مزاعم التدخل الصينى

حذر المقرر الخاص الكندي ديفيد جونستون، من أن الجهود التخريبية تمثل "تهديدًا متزايدًا" للديمقراطية ولكن التحقيق العام سيكون الخيار الخاطئ.

وأعلن المسؤول الذى تم تعيينه للتحقيق في مزاعم بأن الصين حاولت تقويض الانتخابات الكندية، أنه لن يفتح تحقيقًا عامًا، مما أثار إحباط المنتقدين الذين يقولون إن القرار يعزز فقط مصالح بكين.

ةأصدر المقرر الخاص ديفيد جونستون يوم الثلاثاء تقريرًا من 55 صفحة عن التدخل الأجنبي في المؤسسات الكندية، محذرًا من أن الجهود التخريبية تمثل "تهديدًا متزايدًا" للديمقراطية.

وكتب جونستون: "تحاول الحكومات الأجنبية بلا شك التأثير على المرشحين والناخبين في كندا".

وتابع: "لقد تم إنجاز الكثير بالفعل ، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتعزيز قدرتنا على مقاومة التدخل الأجنبي".

لكن جونستون قال إنه يعتقد أن إجراء تحقيق عام سيكون مفيدًا لأن الكثير من المواد ذات الصلة اللازمة لإجراء التحقيق ستظل سرية. وقال إن الدعوة إلى إجراء تحقيق عام سيكون "اختيارًا سهلاً ، ولن يكون الخيار الصحيح".

وبدلاً من ذلك، دعا إلى جلسات استماع عامة لفحص التدخل الأجنبي ومساعدة الجمهور على فهم التهديدات التي يشكلها على المؤسسات بشكل أفضل.

وتم تعيين جونستون، الحاكم العام السابق، من قبل جاستن ترودو في مارس للتحقيق في التقارير التي تفيد بأن الحكومة الصينية حاولت التدخل في عمليتين انتخابيتين فيدراليتين. قال جونستون في تقريره إنه لا يرى أي دليل على تجاهل ترودو للإيجازات الاستخباراتية السابقة بشأن عمليات النفوذ الصينية ، بما في ذلك التهديدات ضد النائب المحافظ مايكل تشونغ.

وكتب: "لم أجد أمثلة على قيام وزراء أو رئيس الوزراء أو مكاتبهم بتجاهل المعلومات الاستخباراتية أو النصائح أو التوصيات بشأن التدخل الأجنبي عن عمد أو الانسياق وراء الاعتبارات الحزبية في التعامل مع هذه القضايا".

وقال ترودو إنه سيلتزم بتوصيات جونستون ويمتنع عن الدعوة إلى تحقيق عام وسط ضغوط سياسية متزايدة من زعماء المعارضة.

وانتقد زعيم حزب المحافظين، بيير بويليفر، استنتاجات جونستون، ووصفه بأنه "رفيق التزلج" و "صديق العائلة" لرئيس الوزراء، وأشار إلى أن تضارب المصالح منع المسؤول من التحقيق بصدق في الجهود الصينية للتلاعب بالانتخابات الكندية.

وقال بويليفر: "إنها وظيفة مزيفة لا يستطيع جونستون القيام بها بشكل حيادي" ، مضيفًا أن جونستون كان "يساعد رئيس الوزراء بشكل مخجل في التستر على هجمات بكين على ديمقراطيتنا" وكان يجب أن يتنحى عن نفسه. كان جونستون سابقًا عضوًا في مؤسسة بيير إليوت ترودو الخيرية، التي تلقت تبرعات مثيرة للجدل مرتبطة بالحكومة الصينية.

ودعت جميع أحزاب المعارضة إلى إجراء تحقيق عام في التدخل الأجنبي في الانتخابات. قال الليبراليون إنهم سيتصلون بواحد فقط إذا قدم جونستون التوصية.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد ، جاجميت سينغ ، إنه يحترم جونستون لكنه "أصيب بخيبة أمل" من قرار عدم متابعة تحقيق علني.

وقال في بيان: "نعتقد اعتقادا راسخا أن الكنديين سيستفيدون من تحقيق عام شامل يحافظ على سلامة معلوماتنا الاستخباراتية التي يجب أن تبقى سرية".

وقال جونستون، الذي أُعطي لمحة نادرة عن كل من الوثائق ذات الصلة والعمل الداخلي لوكالات الاستخبارات في البلاد، إن "تدفق المعلومات الضعيف" والمعالجة بين الوكالات والخدمة العامة والوزراء أعاق القدرة على التواصل بشكل فعال.