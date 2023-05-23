محافظ الدقهلية يعتمد جداول ومواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف المراحل التعليمية المختلفة

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين جداول ومواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثاني الثانوي للعام 2023-2023 والتى تبدأ فى 15 يوليو المقبل.



وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جداول الامتحانات الدور الثاني بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم 15 إلى 19 يوليو، وفي المرحلة الإعدادية العامة ، الأول الإعدادي من يوم 15 إلى 20 يوليو والثاني الإعدادي من 15 إلى 20 يوليو، والثالث الإعدادي من 22 إلى 27، والإعدادية المهنية، في الصف الأول الإعدادي المهني من 15 إلى 19 يوليو، والصف الثاني الاعدادي المهني من 15 إلى 19 يوليو، والصف الثالث الاعدادي المهني من 22 إلى 27 يوليو، وفي المرحلة الثانوية العامة، الصف الاول الثانوي العام من 15 إلى 20 يوليو، والصف الثاني الثانوي العام من 15 إلى 20 يوليو، وفي مراحل التعليم المجتمعي، في الصفوف الأول والثاني والثالث من 15 إلى 16 يوليو، والصفوف الرابع والخامس والسادس من 15 إلى 17 يوليو .

وفي مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس والسادس من 15 إلى 18 يوليو، والأول والثاني الإعدادي مكفوفين من 15 إلى 19 والثالث الاعدادي مكفوفين من 22 إلى 27 يوليو، والصف الأول الثانوي العام مكفوفين من 15 إلى 23 يوليو والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من 15 إلى 22 يوليو، وفي مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع من 15 إلى 18 يوليو، ومن الصف الخامس إلى الثامن من 15 إلى 17 يوليو، والصفوف الأول والثاني الإعدادي من 15 إلى 19 يوليو، والصف الثالث الاعدادي من 22 إلى 27 يوليو، والصف الأول الثانوي من 15 إلى 22 يوليو، والصف الثاني الثانوي من 15 إلى 23 يوليو، وبالنسبة للتعليم الفني، التعليم الزراعي من 15 إلى 23 يوليو والصناعي من 15 إلى 22 يوليو، والتجاري من 15 إلى 23 يوليو.



وقد وجه محافظ الدقهلية إلى وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، كما وجه المحافظ لوكيل وزارة التربية والتعليم بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة والتلاميذ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.