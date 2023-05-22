الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يواصل التذبذب بـ"تعادل مخيب" مع الداخلية في الدوري

الزمالك
الزمالك

سقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه الداخلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023.

وسيطر الداخلية على أحداث الشوط الأول من المباراة، وكاد وليد مصطفى أن يتقدم لفريقه بكرة عرضية من الجانب الأيمن، كادت أن تغالط عواد وتسكن شباكه، لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر.

وليد مصطفى كان قريبًا مرة أخرى من التسجيل في الدقيقة 15، عندما تلقى تمريرة رائعة، لينفرد بمرمى الزمالك، لكن محمد عواد تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 21، استطاع الزمالك تسجيل الهدف الأول عن طريق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، حيث لعب مصطفى شلبي الركلة ركنية من الجهة اليسرى، سريعًا، ممرًا الكرة لـ محمود عبد الرازق (شيكابالا)، والذي أرسل بدوره كرة عرضية بالمقاس على رأس زميله، الذي أسكنها الشباك.

استمرت محاولات الداخلية، وكاد محمود طلعت أن يعادل النتيجة من متابعة لكرة عرضية مُرسلة من الجهة اليسرى، لكن تسديدته مرت جوار المرمى في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، احتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء لصالح الزمالك، بعد تعرض حمزة المثلوثي للعركلة.

أحمد سيد زيزو تولى تنفيذ الركلة الجزائية في الدقيقة 75، لكنه سدد الكرة في العارضة، مهدرًا فرصة تعزيز تقدم الزمالك.

محمود البنا حكم المباراة، احتسب ركلة جزاء لـ الداخلية بعد عركلة محمد صبحي لمهاجم الفريق صاحب الدار.

وتولى سمير فكري تنفيذ الركلة الجزائية بنجاح لـ الداخلية في الدقيقة 84، مهديًا فريقه نقطة التعادل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك لـ 47 نقطة في المركز الرابع، ورصيد الداخلية لـ 28 نقطة في المركز السادس عشر. 

تشكيل الزمالك أمام الداخلية في الدوري

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية في الدوري كلا من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر- حسام عبدالمجيد- حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا- نبيل عماد دونجا- أحمد سيد "زيزو"-  محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: إبراهيما نداي- سيف الدين الجزيري- مصطفى شلبي.

الزمالك الداخلية الدوري سيف الدين الجزيري سمير فكري

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