الداخلية تضبط شخص بحوزته 10 "فرد محلي" بالمنيا

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا وبحوزته 10 فرد محلى بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص متخذاً من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (10 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.