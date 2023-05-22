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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هجوم "شرس" من فينسيوس جونيور على رئيس رابطة "الليجا"

فينسيوس جونيور
فينسيوس جونيور

هاجم البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد، خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني "الليجا" بعد الهتافات العنصرية التي شهدتها مباراة ريال مدريد وفالنسيا، مساء  أمس الأحد.

وتعرض فينسيوس جونيور لهتافات عدائية وعنصرية من جماهير فالنسيا أخرجته عن شعوره وتسببت في دخوله في مشادة مع لاعبي الفريق الخصم وكذلك الجماهير؛ وتلقى بطاقة حمراء وطرد من الملعب على إثرها.
لماذا هاجم فينسيوس رئيس رابطة الليجا؟
فينسيوس كتب عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة "تويتر" عقب مباراة أمس الآتي: "لم تكن المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؛ الكراهية أمر طبيعي في الليجا، الرابطة تظن أنه أمر عادي وكذلك الاتحاد والخصوم يشجعون على الكراهية، أنا آسف جدًا هذه البطولة كانت تنتمي يومًا ما لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو رونالدو وميسي والآن باتت تنتمي للكراهية؛ بلد جميل رحبت بي وأحببتها، ولكنها وافقت على تصدير صورة دولة عنصرية للعالم، أنا آسف للإسبان الذين لا يوافقون ولكن اليوم في البرازيل إسبانيا هي دولة معروفة بالعنصرية ولسوء الحظ لا يوجد لدي دفاع بسبب ما يحدث كل أسبوع، أنا أتفق، ولكني قوي وسأذهب للنهاية ضد العنصريين، حتى لو كان بعيدًا عن هنا".


وأعاد تيباس نشر تدوينة فينسيوس ورد: "ما دام من يجب عليهم الشرح لك لم يخبروك ما يمكن لليجا فعله في شأن العنصرية، حاولنا شرح الأمر لك، ولكنك لم تحضر في أي من التاريخين المتفق عليهما اللذين طلبتهما بنفسك، قبل انتقاد وإهانة الليجا، لا تسمح للتلاعب بنفسك، وتأكد من فهمك الكامل لكفاءات بعضنا البعض والعمل الذي نقوم به معًا".
وعاد فينسيوس للرد على تيباس: "مرة أخرى، رئيس الليجا يظهر على التواصل الاجتماعي ويهاجمني بدلًا من انتقاد العنصرية، بقدر ما تتحدث وتتظاهر بعدم القراءة، صورة بطولتك باتت مهزوزة، شاهد الردود على منشورك واحصل على المفاجأة، إغفال نفسك يجعلك متساوٍ مع العنصريين، أنا لست صديقك للحديث عن العنصرية، أريد قرارات وعقوبات، الهاشتاج لا يُحركني".

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