الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوناك: أى تسوية سلمية يجب أن تكون بشروط أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطانى
رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك

أشاد رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك بـ "التحالف الدولى لتزويد أوكرانيا" بطائرات مقاتلة من طراز إف-16 وذلك فى اليوم الأخير من قمة مجموعة السبع فى اليابان.. وقال: "أى تسوية سلمية يجب أن تكون بشروط أوكرانيا".

ومتحدثًا في هيروشيما، قال رئيس الوزراء إن القادة وصلوا إلى "لحظة محورية" من أجل السلام والديمقراطية، مضيفًا: "سوف نقف مع أوكرانيا للنهاية ذلك لأن أمنهم هو أمننا،" بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.
وقال: "لقد حققنا اختراقة حقيقية في هذه القمة، بفضل دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحالف دولي لتوفير طائرات إف-16."
وأبلغ الرئيس الأمريكى الحلفاء أنه سيدعم نقل الطائرات المتقدمة إلى أوكرانيا مع استمرار الهجوم الروسى.

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