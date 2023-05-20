تفاصيل خطط العمل المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر

قالت الأمم المتحدة، إنه سيتم تشغيل إطار الشراكة الاستراتيجية من خلال تطوير خطة (خطط) العمل مشتركة ووثائق البرامـج القطرية وخطط العمل ووثائق المشروع الخاصة بكل وكالة معينة وفق الحاجة والتي تصف النتائج المحددة المراد تحقيقها.

وسوف تشكل اتفاقًا حول الاستخدام المنسق للموارد بين وكالات الأمم المتحدة وكل شريك منفذ أو نظير وطني بالطريقة المثلى، ولا يلزم التوقيع على خطط العمل المشتركة، وسوف تلخص نتائج إطار التعاون. بما في ذلك مؤشرات الأداء والتقدم، والمساهمات الإنمائية الرئيسية للأمم المتحدة ذات الصلة.

وكذلك الأصول المالية المقدمة بشكل مشترك أو من قبل الوكالات منفـردة من أجل تعزيز التآزر مع الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة واقتراح الحلول لتغطية فجـوات التمويـل، وستحصل خطط العمل المشتركة أيضا على دلالات على مستوى منظومة الأمم المتحدة بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان وإدماج ذوي الاعاقة.

وأضافت الأمم المتحدة، أن وكالات منظومة الأمم المتحدة العاملة في مصر ستعمل على تحديد عدد وثائـق البرامج القطرية مع الحكومة المصرية في إطار التعاون، وبعد اعتماد الوكالات لإطار التعاون كوثيقة برنامح قطري خاصة بها، ويتم التوقيع على خطة عمل مشترك خطة عمل خاصة بالوكالة الأممية ووثائق المشروعات التي تتماشى تماما مع نتائح وأهداف إطار التعاون، ومع ذلك. حسب الضرورة والمناسبة، يمكن إعداد وثائق المشروع باستخدام، من بين أمور أخرى.

وأكدت الأمم المتحدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا حاسمًا في المساهمة في التخفيف من حدة الفقر والنمو الشامل للجميع، والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى قدرته على تعزيز التغيير الإيجابي من خلال الاستفادة من الابتكارات والكفاءات والمشاركة في المبادرات الإنمائية، وستشارك الأمم المتحدة في مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية مع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الخاص وذلك من خلال اتحادات وجمعيات الأعمال وغرف التجارة.