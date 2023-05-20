السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تناقش غدًا.. قضايا لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يواصل الحوار الوطني عقد جلسات لجانه الفرعية، غدًا الأحد، بعقد 4 جلسات داخل لجان المحور السياسي بالحوار.

وتعقد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني جلستين غدًا الأحد، لمناقشة كل القضايا المطروحة على أجندة اللجنة.

وتناقش في لجنة الأحزاب السياسية كل القضايا والتي تشمل ما يلي:

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

وقالت إدارة الحوار الوطني: انتهينا من الأسبوع الأول للجلسات النقاشية بالحوار الوطني، واجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة استمرت قرابة الـ42 ساعة انعقاد؛ كان الهدف منها هو التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين.

ونجتمع الأسبوع الجاري لاستكمال مسيرتنا نحو الجمهورية الجديدة وفق مساحات مشتركة، لنستمر في مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

 

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