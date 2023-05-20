السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولات ميدانية لمتابعة عمل محطات الصرف بـ "مياه دمياط"

مياه دمياط
مياه دمياط

قام اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، بجولات ميدانية مستمرة استهدفت المرور على عدد من المحطات لتفقد حالة العمل وانتظام أعمال التشغيل وذلك تضمن محطة صرف صحي طبل تحت التشغيل والتي قد سبق افتتاحها للعمل خلال الربع الثاني للعام المالي الحالي 2022/2023 ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط.

وأوضح شاهين، أن المحطة تقع على مساحة ١١٠٠م٣ وتبلغ طاقتها الاستيعابية ٥٠٠م٣/ يوم لخدمة ما يقارب من ٥٠٠٠ نسمة، وهي تضم محطة مدمجة تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتشمل بيارة رفع، أحواض تهوية  ترسيب نهائى، كلور.

تلى ذلك زيارة أحمد شاهين، لأعمال رفع كفاءة محطة صرف صحي عزبة البرج، وشدد خلال زيارته ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعة لتحقيق الجودة الشاملة دون الإخلال بالجدول الزمني المحدد.

وصرّح شاهين، أن الشركة لا تدخر جهدًا في سبيل الوصول بتغطية الصرف الصحي لجميع المناطق المحرومة بالمحافظة ومد شبكات الصرف الصحي بها، وأن رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 100% داخل المحافظة إنما هو هدف استراتيجي يتم العمل عليه من خلال الخطط المتتالية.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مياه دمياط وممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat والشركة القابضة للمياه، انتظام أعمال التشغيل  بمحطة صرف صحي طبل والتي قد سبق افتتاحها للعمل خلال الربع الثاني للعام المالي الحالي 2022/2023، ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، حيث أن المحطة تقع على مساحة ١١٠٠م٣ وتبلغ طاقتها الاستيعابية ٥٠٠م٣/ يوم لخدمة ما يقارب من ٥٠٠٠ نسمة، وهي تضم محطة مدمجة تعمل بنظام المعالجة الثنائية وتشمل بيارة رفع ،أحواض تهوية ترسيب نهائي، كلور جاءت تلك الزيارة بعد زيارة اللواء أحمد ماهررئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

تلى تلك الجولة اجتماع بقاعة الاجتماعات بالشركة، تم الاتفاق خلال الاجتماع على بدء تجارب التشغيل الفعلي عن طريق الأمم المتحدة UN Habitat والاستعداد لتسليم المحطة ونقل تبعية التشغيل لشركة مياه الشرب بعد نجاح العينات مع  استمرار المتابعة للمحطة لحين استلامها.

يذكر أنه افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، محطة معالجة صرف صحي طبل، حيث رافقتها خلالها رانيا هداية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat  والدكتور رفعت عبد الوهاب رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المدير الوطنى للمشروع ، واللواء خالد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط..

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