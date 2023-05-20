محافظ القليوبية يدعم منظومة النظافة بشبرا الخيمة بسيارة قلاب 54 طنًا

قام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتفقد سيارة قلاب 54 طن تبرعت بها الشركة المصرية لتكرير البترول في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة وشركات البترول بالمنطقة الجغرافية بحي شرق شبرا الخيمة.

وتقدم محافظ القليوبية بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة المصرية للبترول على دعمه المحافظة بشراء هذه المعدة لدعم منظومة النظافة، مؤكدًا الدور الذي تسهم به مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في مثل تلك المبادرات المجتمعية لصالح المواطنين وخدمة المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة العمل على تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة، والمتابعة الدورية لأعمال صيانة المعدات والتواصل باستمرار مع الشركات المنوط بها الصيانة لضمان بقاء المعدات بالكفاءة المطلوبة، والاستفادة من تلك الإمكانات التي تنفق فيها الدولة الملايين من أجل تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية.

وأكد الهجان أهمية زيادة عدد حمولات نقل القمامة إلى المدفن الصحي بالعبور للقضاء على مشكلة تراكمات القمامة بالمحطة الوسيطة ونقلها أولًا بأول، مؤكدًا استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة واستمرار الدعم للمنظومة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويد جميع المراكز باحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات، التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة.

وأشار المحافظ إلى تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الاستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصاديًا من خلال إعادة تدوير المخلفات، مقدمًا الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني التي تسهم في دعم هذا القطاع المهم.