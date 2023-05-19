اليونان تتعرض لانتقادات شديدة بعد مقطع فيديو لـ"صد" طالبي اللجوء

تواجه الحكومة اليونانية إدانة جديدة لسياساتها المتعلقة بالهجرة، قبل أيام من الانتخابات العامة، بعد نشر مقطع فيديو يصور الطرد القسري لطالبي اللجوء الذين سعوا للحصول على ملاذ في البلاد.

وقبل 48 ساعة من بدء الاقتراع ، تم وضع إدارة يمين الوسط لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في موقف دفاعي من خلال التوثيق الاستثنائي "للرد" غير القانوني، حول اللقطات التي التقطها ناشط نمساوي في ليسبوس الشهر الماضي، كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز"، التي نشرت المادة يوم الجمعة، بعد أن "تم التحقق منها وتأييدها" من قبل المنفذ الأمريكي.

وقالت الصحيفة في بيان "على مدى سنوات، بحث النشطاء والصحفيون في مزاعم بأن السلطات اليونانية تدفع المهاجرين بشكل غير قانوني خارج حدود اليونان ، لكن الأدلة القاطعة كانت متقطعة"، أنكرت الحكومة اليونانية باستمرار إساءة معاملة المهاجرين. وأضافت أن الفيديو قد يكون أكثر الأدلة إدانة حتى الآن على انتهاكاته للقوانين الدولية وقواعد الاتحاد الأوروبي التي تحكم كيفية معاملة طالبي اللجوء".

ترقى اللقطات إلى لائحة اتهام مروعة للسياسات التي نفتها حكومة ميتسوتاكيس منذ فترة طويلة، في دليل من المرجح أن يشعل رد فعل لاذع في عواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى، تم تصوير مجموعة من 12 طالب لجوء ، بما في ذلك أطفال وطفل يبلغ من العمر ستة أشهر ، وهم طردوا بإجراءات موجزة من قبل ضباط خفر السواحل اليونانيين من ليسبوس حيث وصلوا من ديك رومى.

تم تصوير اللاجئين، الذين وُصفوا بأنهم صوماليون وإريتريون وإثيوبيون، في شاحنة بيضاء "غير مميزة" إلى مكان بعيد في جزيرة بحر إيجه قبل أن يُجبروا على ركوب قارب مطاطي عالي السرعة من قبل رجال أخفيت ملامح وجوههم بأقنعة. ثم ينقلهم الزورق إلى سفينة حرس السواحل اليونانية، والتي تشرع في التخلي عنها على طوف في وسط بحر إيجه، هناك تُركوا على غير هدى قبل أن يلتقطهم خفر السواحل التركي.

ونقلت الصحيفة عن نعيمة حسن عدن، 27 عامًا من الصومال التي عانت المحنة مع طفلها ، قولها: "لم نتوقع البقاء على قيد الحياة في ذلك اليوم"، "عندما كانوا يضعوننا على طوف قابل للنفخ ، فعلوا ذلك دون أي رحمة".