الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

للاطمئنان على جودة الخبز.. محافظ قنا يكلف السكرتير المساعد بتفقد عدد من المخابز

محافظة قنا
محافظة قنا

بتكليف من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، أجرى محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، جولة ميدانية مفاجئة بالمخابز الحكومية والأهلية للاطمئنان على سير العمل بها، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية، من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين، رافقه خلال جولته أحمد السيد وكيل وزارة التموين .

كما شملت الجولة المرور على مجمع إنتاج الخبز الآلي بالصالحية ومخبز قاصد كريم بمنطقة الشئون وسيارة توزيع الخبز بمنطقة بنزايون بوسط المدينة، حيث قام بمراجعة وزن رغيف الخبز للتأكد من مراعاة الأوزان المقررة من قبل وزارة التموين، واستفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم وتوافره.

ونقل السكرتير العام المساعد  توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لمفتشي التموين بالمتابعة اليومية والمستمرة لسير العمل بالمخابز، والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطنين مع إلزام مفتشى التموين بالمرور اليومى على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم بالجودة المطلوبة لمن يستحق، مع ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة فى تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف. 

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