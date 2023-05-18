محمد سلماوي: الحوار الوطني يهدف لوضع استراتيجية ثقافية تعبر عن الجمهورية الجديدة

خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني..

قال الأديب والكاتب الصحفي محمد سلماوي، إن الحوار الوطني يواجه مشكلة ضيق الوقت ما يحتم على المشاركين الاجتهاد في التفكير والمناقشة للخروج بأفضل النتائج ورفعها للقيادة السياسية.

وأكد خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية في أولى جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن الهدف من جلسة اليوم هو وضع استراتيجية ثقافية جديدة تعبر عن الجمهورية الجديدة.

وطالب جميع المشاركين في جلسة اليوم، بالحديث حول وضع مقومات ومرتكزات وأهداف وأبعاد تلك الاستراتيجية، مرددًا: "جميعًا نعلم أن مصر بلد ثقافي، وجميعنا نعلم ما أصاب الهوية الوطنية خلال العقود الماضية، وأهمية وريادة الهوية المصرية، ولكن كيف نوظف جميع ما سنصل إليه، في الاستراتيجية الجديدة؟".

وواصل: "نحن مؤهلين كجماعة ثقافية وصحفية ونخبة، في أن نضع هذه الاستراتيجية التي تتخطى مجرد وضع سياسة ثقافية لوزارة الثقافة".

واستطرد: "نحن بصدد استراتيجية جديدة تتخطى وزارة الثقافة لتضم عدة وزارات عديدة بينها الأوقاف والشباب، والقائمين على الإعلام وغيرهم، بالإضافة إلى تشكيل الوعي والوجدان المصري، ويجب أن نهتم بذلك، نحن لا نضع سياسة لوزارة الثقافة بل نضع سياسة لجمهورية جديدة ويجب إدراك أننا نضع استراتيجية سنسير عليها جميعًا".