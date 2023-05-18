الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني..

محمد سلماوي: الحوار الوطني يهدف لوضع استراتيجية ثقافية تعبر عن الجمهورية الجديدة

جريدة الدستور

قال الأديب والكاتب الصحفي محمد سلماوي، إن الحوار الوطني يواجه مشكلة ضيق الوقت ما يحتم على المشاركين الاجتهاد في التفكير والمناقشة للخروج بأفضل النتائج ورفعها للقيادة السياسية.

وأكد خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية في أولى جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن الهدف من جلسة اليوم هو وضع استراتيجية ثقافية جديدة تعبر عن الجمهورية الجديدة.

وطالب جميع المشاركين في جلسة اليوم، بالحديث حول وضع مقومات ومرتكزات وأهداف وأبعاد تلك الاستراتيجية، مرددًا: "جميعًا نعلم أن مصر بلد ثقافي، وجميعنا نعلم ما أصاب الهوية الوطنية خلال العقود الماضية، وأهمية وريادة الهوية المصرية، ولكن كيف نوظف جميع ما سنصل إليه، في الاستراتيجية الجديدة؟".

وواصل: "نحن مؤهلين كجماعة ثقافية وصحفية ونخبة، في أن نضع هذه الاستراتيجية التي تتخطى مجرد وضع سياسة ثقافية لوزارة الثقافة".

واستطرد: "نحن بصدد استراتيجية جديدة تتخطى وزارة الثقافة لتضم عدة وزارات عديدة بينها الأوقاف والشباب، والقائمين على الإعلام وغيرهم، بالإضافة إلى تشكيل الوعي والوجدان المصري، ويجب أن نهتم بذلك، نحن لا نضع سياسة لوزارة الثقافة بل نضع سياسة لجمهورية جديدة ويجب إدراك أننا نضع استراتيجية سنسير عليها جميعًا".

الحوار الوطنى المحور المجتمعي بالحوار الوطني الهوية الوطنية الجمهورية الجديدة الثقافة والهوية

الأكثر قراءة

"إصلاح البنية التحتية-الصرف الصحي".. ندوة لمركز النيل بزفتى في الغربية

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمدينة الصف فى الجيزة

رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ"الدستور": الوسطاء 70% من أزمة أسعار الفراخ

كولر يتمسك بالتعاقد مع نجم فيوتشر

"اقتصادية قناة السويس": إطلاق خدمة تموين السفن بالوقود الأخضر فى المستقبل القريب

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستضيف دورة تدريبية للحفاظ على البيئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي