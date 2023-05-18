عضو "مستقبل وطن" بالشرقية: نطالب الحوار الوطني وضع خطة لتطوير البحث العلمي

قال محمد عبد النبي، عضو هيئة حزب مستقبل وطن، بمحافظة الشرقية، إن الدولة أتاحت القدرة لصنع القرار لكل أفراد الشعب، منذ أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحوار فى 26 أبريل 2022، بمشاركة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات المصرية والخبراء والاكاديميين.

و أوضح عبد النبي، أن الجميع نحى المصالح السياسية جانبا، والكل أصبح جنديا في ساحة الوطن من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي، ومن أجل مصر.

و أكد عضو هيئة حزب مستقبل وطن، أن جميع محاور مصر السياسية والاقتصادية وغيرها، لن تتطور إلا بتطور العلم، باعتباره محرك التطوير، مما يضمن لنا ناتجا كبيرا فى كافة المجالات مثل الصحة والتعليم و حتى التسليح وإنتاج الطعام، فالبحث العلمي أصبح هو محرك التطوير أي مجال.

ولفت إلى أن البحث العلمي أصبح طوبة ولبنة هامة في حائط التنمية والوطن، وأنه لابد من وضع لجنة أساسية للبحث العلمي حتى نلحق بركاب الدول المتقدمة، مطالباً القائمين على الحوار الوطني وضع البحث العلمي في قائمة المتطلبات، وتشكيل لجان خاصة بتطويره وتنميته، مما سيساعد على تطوير كافة القطاعات في البلاد.

وتابع: "إن الميزانية التي تعتمدها الدولة للبحث العلمي، يذهب 80% منها كمرتبات للعاملين، و20% فقط تذهب للتطوير"، مطالباً القائمين على الحوار الوطني بتخصيص ميزانية لتطوير البحث العلمي في مصر باعتباره أساس تطوير كل شيء في البلاد.