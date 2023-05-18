الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عضو "مستقبل وطن" بالشرقية: نطالب الحوار الوطني وضع خطة لتطوير البحث العلمي

محمد عبد النبى
محمد عبد النبى

قال محمد عبد النبي، عضو هيئة حزب مستقبل وطن، بمحافظة الشرقية، إن الدولة  أتاحت القدرة لصنع القرار لكل أفراد الشعب، منذ أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحوار فى 26 أبريل 2022، بمشاركة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات المصرية والخبراء والاكاديميين.

و أوضح عبد النبي، أن الجميع نحى المصالح السياسية جانبا، والكل أصبح جنديا في ساحة الوطن من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي، ومن أجل مصر. 

و أكد عضو هيئة حزب مستقبل وطن، أن جميع محاور مصر  السياسية والاقتصادية وغيرها، لن تتطور إلا بتطور العلم، باعتباره محرك التطوير، مما يضمن لنا ناتجا كبيرا فى كافة المجالات مثل الصحة والتعليم و حتى التسليح وإنتاج الطعام، فالبحث العلمي أصبح  هو محرك التطوير أي مجال.

ولفت إلى أن البحث العلمي أصبح طوبة ولبنة هامة في حائط التنمية والوطن، وأنه لابد من وضع لجنة أساسية للبحث العلمي حتى نلحق بركاب الدول المتقدمة، مطالباً القائمين على الحوار الوطني وضع البحث العلمي في قائمة المتطلبات، وتشكيل لجان خاصة بتطويره وتنميته، مما سيساعد على تطوير كافة القطاعات في البلاد.

وتابع: "إن الميزانية التي تعتمدها الدولة للبحث العلمي، يذهب 80% منها كمرتبات للعاملين، و20% فقط تذهب للتطوير"، مطالباً القائمين على الحوار الوطني بتخصيص ميزانية لتطوير البحث العلمي في مصر باعتباره أساس تطوير كل شيء في البلاد.

الأحزاب السياسية الاصلاح السياسي والاقتصادي اقتصادي الاكاديميى البحث العلمي أحزاب

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بالتعاقد مع نجم فيوتشر

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمدينة الصف فى الجيزة

"إصلاح البنية التحتية-الصرف الصحي".. ندوة لمركز النيل بزفتى في الغربية

رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ"الدستور": الوسطاء 70% من أزمة أسعار الفراخ

إصابات بـ"طوب مجهول المصدر" في لجنة امتحان بالفيوم

7 مصابين بانقلاب ميكروباص أعلى المحور في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي